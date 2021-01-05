Песков оценил предложение Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, призвавшей к выводу из Приднестровья российских миротворцев.

«Пришла Майя Санду, стала президентом Молдовы, и вот первое заявление — как будто бы в Молдавии нет других проблем, — что нужно убрать русских миротворцев из Приднестровья. Потенциальная опасность? Да, ещё какая», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что это накладывает особый груз на крупные государства, такие как Россия.

Он добавил, что Россия «способна нести этот груз и занимать ответственную позицию».

В конце ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. Она предложила заменить их на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Владимир Путин в декабре заявил, что Россия выступает за вывод своих миротворцев из Приднестровья, но только когда позволит обстановка в регионе.