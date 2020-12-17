Путин ответил на призыв Санду вывести миротворцев из Приднестровья

Россия выступает за вывод своих миротворцев из Приднестровья, но только когда позволит обстановка в регионе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он пожелал избранному президенту Молдавии Майе Санду успехов в работе, но отметил, что по данному вопросу «ничего нового она как представитель определённой политической силы не сказала».

«Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка», — сказал Путин.

По его словам, должен быть налажен «нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии».

RT ведёт прямую трансляцию.

В конце ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. Она предложила заменить их на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Как отметили в Кремле, изменение статус-кво может привести к дестабилизации.