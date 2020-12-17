Путин ответил на призыв Санду вывести миротворцев из Приднестровья
- РИА Новости
Он пожелал избранному президенту Молдавии Майе Санду успехов в работе, но отметил, что по данному вопросу «ничего нового она как представитель определённой политической силы не сказала».
«Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка», — сказал Путин.
По его словам, должен быть налажен «нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии».
RT ведёт прямую трансляцию.
В конце ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. Она предложила заменить их на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.
Как отметили в Кремле, изменение статус-кво может привести к дестабилизации.