Додон призвал не трогать вопрос с миротворцами в Приднестровье

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призывает «не трогать» миротворческий контингент в Приднестровье. По его мнению, те, кто об этом говорят, не понимают его важности либо «хотят провокаций, чтобы опять там всё разгорелось».

Об этом он рассказал в эфире «Россия 24».

«Не надо трогать миротворцев. Они более двух десятков лет обеспечивают мир на Днестре. Благодаря им у нас не стреляют. Те, кто об этом говорят (о выводе миротворцев. — RT), либо не понимают недальновидно, либо очень хорошо понимают этот вопрос и хотят провокаций, чтобы опять там всё разгорелось. Поэтому не надо трогать миротворцев», — заявил Додон.

Он призвал «садиться за стол переговоров» и договариваться, а не блокировать Приднестровье.

«Найти общий язык по статусу, объединиться и вместе идти дальше. Вот это наша позиция», — добавил экс-президент республики.

Как отметил Додон, он знает, что жители обоих берегов «хотят побыстрее объединиться».

«Я понимаю наших партнёров из Приднестровья, когда президент Молдовы кричит о том, что нужно убрать российских миротворцев, и говорят о том, что хотят объединения с Румынией. Конечно, Приднестровье никогда не захочет (в таком случае. — RT) объединяться с Молдовой», — сказал Додон.

В начале декабря 2020 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет работать над тем, чтобы найти решение приднестровского конфликта. По её словам, переговорному процессу в формате «5 + 2» нужно вернуть функциональность.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, Россия выступает за вывод своих миротворцев из Приднестровья, но только когда позволит обстановка в регионе.

В Кремле подчеркнули, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации. Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями.