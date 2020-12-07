Санду пообещала работать над решением приднестровского конфликта

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет работать над тем, чтобы найти решение приднестровского конфликта. По её словам, переговорному процессу в формате «5 + 2» нужно вернуть функциональность.

«Я буду работать над тем, чтобы найти решение приднестровского конфликта. Нам нужно разработать политическое решение внутри страны, нужно достичь консенсуса на национальном уровне, затем продолжится работа на уровне формата «5 + 2», — сказала она в эфире телеканала Pro TV. Её слова приводит РИА Новости.

Как отметила Санду, этот формат необходимо снова сделать функциональным, поскольку «он в последнее время несколько утратил функциональность».

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 + 2» участвуют Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, ЕС и США — как наблюдатели.

Ранее действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не позволит Санду использовать силовой сценарий в Приднестровье.