Додон заявил, что не позволит Санду применить силу в Приднестровье

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала «Россия 24», что не позволит избранному главе государства Майе Санду использовать силовой сценарий в Приднестровье.
Додон заявил, что не позволит Санду применить силу в Приднестровье
  • Reuters

«Пойти по силовому варианту у неё возможности нет. Мы ей этого не дадим и как партия самая большая, и как парламент, и как правительство, и как граждане Республики Молдова. Выйдем на протесты, будем защищать тот мир, который у нас сейчас есть», — приводит ТАСС его слова.

Додон отметил, что диалог с Приднестровьем продолжится по линии правительства и парламента.

30 ноября Санду заявила, что необходимо вывести российских миротворцев из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

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