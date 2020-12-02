В Приднестровье ответили на призыв Санду вывести миротворцев

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, комментируя слова избранного президента Молдавии Майи Санду, заявил, что Кишинёв поднимает искусственную проблему «вывода войск» из региона.

«Как известно, российские военные на протяжении нескольких веков являются неотъемлемой частью системы безопасности всего данного регионального пространства», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Как отметил Красносельский, нынешняя миротворческая миссия России на берегах Днестра, которая «насчитывает 28 лет эффективного выполнения главной задачи по сохранению мира и стабильности», не является исключением.

«Вместо того чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной — наверное, уже в сотый — раз, поднимает искусственную проблему «вывода войск», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время нет никаких юридических оснований и предпосылок «для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции».

30 ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. По её словам, миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти слова, отметил, что прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями.