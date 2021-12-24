Глава Приднестровья предложил президенту Молдавии обсудить завершение конфликта в регионе

Глава Приднестровья Вадим Красносельский направил президенту Молдавии Майе Санду предложение о встрече для обсуждения завершения конфликта в регионе.

«Предлагаю в рамках нашей личной встречи или иного взаимно согласованного формата перейти к обсуждению основ такого урегулирования», — приводит РИА Новости текст письма, адресованного молдавскому лидеру.

Он подчеркнул необходимость обсудить условия «будущего мирного сосуществования» в преддверии диалога о всеобъемлющем политическом урегулировании в формате «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ).

Ранее Красносельский заявил, что власти Молдавии не заинтересованы в переговорах с Тирасполем в соответствующем виде.