Глава Приднестровья предложил президенту Молдавии обсудить завершение конфликта в регионе

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Глава Приднестровья Вадим Красносельский направил президенту Молдавии Майе Санду предложение о встрече для обсуждения завершения конфликта в регионе.
Глава Приднестровья предложил президенту Молдавии обсудить завершение конфликта в регионе
  • AP

«Предлагаю в рамках нашей личной встречи или иного взаимно согласованного формата перейти к обсуждению основ такого урегулирования», — приводит РИА Новости текст письма, адресованного молдавскому лидеру.

Он подчеркнул необходимость обсудить условия «будущего мирного сосуществования» в преддверии диалога о всеобъемлющем политическом урегулировании в формате «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ).

Ранее Красносельский заявил, что власти Молдавии не заинтересованы в переговорах с Тирасполем в соответствующем виде.

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