Российские миротворцы в Приднестровье не допустили за год ни одного военного инцидента
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- РИА Новости
Отмечается, что российские миротворцы осуществляют свою деятельность в Приднестровье уже 29 лет.
«За всё это время, включая текущий год, в зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье в формате «5 + 2» (Молдавия и Приднестровье — в качестве участников конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — в качестве наблюдателей) и готова выступить их гарантом и посредником.