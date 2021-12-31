Российские миротворцы в Приднестровье не допустили за год ни одного военного инцидента

Российские миротворцы в Приднестровье не допустили за 2021 год ни одного военного инцидента, который мог бы дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа Вооружённых сил России.

Отмечается, что российские миротворцы осуществляют свою деятельность в Приднестровье уже 29 лет.

«За всё это время, включая текущий год, в зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье в формате «5 + 2» (Молдавия и Приднестровье — в качестве участников конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — в качестве наблюдателей) и готова выступить их гарантом и посредником.