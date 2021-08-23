Политолог назвал «грубым вмешательством» намерение США «бороться с дезинформацией» в Румынии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT намерение Госдепартамента США выделить до $100 тыс. на разработку программы по «борьбе с дезинформацией» и «повышению медиаграмотности» в Румынии.

«Могут быть самые разные ярлыки, вывески, но суть у всех одна и та же: это никакая не борьба с дезинформацией, а продвижение своей информационной повестки», — отметил эксперт.

По его словам, не следует обращать внимание на незначительную сумму гранта, так как подобного рода грантов для каждой страны обычно несколько.

«Указанный грант — это один из многих источников финансирования, который направляется на то, чтобы в Румынии журналисты выполняли заказы из Вашингтона. Конечно, это грубое вмешательство в дела суверенного государства, но, в общем-то, это в правилах для Вашингтона и на самом деле ничего нового в этом нет», — считает Шаповалов.

Ранее стало известно, что Госдеп намерен выделить до $100 тыс. на разработку программы по «борьбе с дезинформацией» и «повышению медиаграмотности» в Румынии.

В тексте гранта говорится, что программа будет проводиться «строго в соответствии с чётко выраженным намерением усилить двусторонние отношения» между Бухарестом и Вашингтоном.