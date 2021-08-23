США профинансируют «борьбу с дезинформацией» в Румынии

Госдепартамент США намерен выделить до $100 тыс. на разработку программы по «борьбе с дезинформацией» и «повышению медиаграмотности» в Румынии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Программа будет проводиться «строго в соответствии с чётко выраженным намерением усилить двусторонние отношения» между Бухарестом и Вашингтоном, уточняется в тексте.

Как объяснили в Госдепе, прошедшие конкурсный отбор подрядчики должны будут вести работу по двум направлениям.

Одно из них предполагает «развитие потенциала» местных журналистов, студентов, проходящих обучение по соответствующей специальности, и преподавателей вузов.

При этом акцент должен быть сделан на «повышении устойчивости» этих категорий граждан в том числе к «искажённой» в СМИ информации.

«Вдохновение граждан... посылом о том, что на них лежит обязанность распространять правду и защищать своих соотечественников и государство от тех, кто стремится со злым умыслом причинить им вред или манипулировать ими, обеспечит румынскую информационную сферу кадрами, которые ей необходимы для борьбы с дезинформацией, поступающей изнутри региона и из более удалённых источников», — говорится в документе.

Второе направление деятельности в рамках американской инициативы должно быть связано с развитием «медиаграмотности» среди представителей сферы румынских СМИ.

Как следует из описания гранта, это необходимо для того, чтобы в том числе помочь слушателям отличать достоверную информацию от «пропаганды».

Соответствующее обучение может проходить, например, в формате семинаров или курсов интенсивного обучения.

Курировать инициативу будет посольство Соединённых Штатов в Бухаресте. Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию поставленных задач, не будет превышать $100 тыс.

Ранее сообщалось о планах Госдепартамента США выделить средства на реализацию программы, которая среди прочего предполагала борьбу с «вредоносным иностранным влиянием» в Молдавии.