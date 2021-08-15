США хотят обучить казахстанских учителей медиаграмотности на английском языке
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Региональное бюро по английскому языку посольства США в Нур-Султане объявило конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации проекта «Продвижение английского языка для медиаграмотности в Казахстане». Всего Вашингтон выделит от одного до трёх грантов в размере от $30 тыс. до $100 тыс.
Авторы документа опасаются, что злоумышленники могут манипулировать общественным мнением в Казахстане посредством фейковых новостей.
«Во время пандемии объём дезинформации в Казахстане возрос. Поскольку немногие получили образование в области медиаграмотности, складываются благоприятные условия для того, чтобы недобросовестные субъекты с помощью фейковых новостей манипулировали общественным мнением», — отмечается в документе.
При этом включение английского языка в курс развития медиаграмотности открывает множество возможностей для получения информации посредством медиа, следует из документа.
Таким образом, Вашингтон намерен «укрепить устойчивость Казахстана к дезинформации путём повышения медиаграмотности преподавателей английского языка, которые будут воспитывать следующее поколение ответственных лиц, принимающих решения в Казахстане».
Обучающиеся смогут в свободное время посещать занятия, проводимые два раза в неделю профессиональными преподавателями английского языка.
Ранее Госдепартамент США финансировал программу по «усилению» медиарынка Казахстана.
Программа была направлена на повышение профессионализма журналистов и сокращение отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей.