США хотят обучить казахстанских учителей медиаграмотности на английском языке

Посольство США в Нур-Султане опубликовало грант на реализацию проекта по обучению будущих и действующих казахстанских преподавателей медиаграмотности на английском языке. RT ознакомился с документом.

Региональное бюро по английскому языку посольства США в Нур-Султане объявило конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и реализации проекта «Продвижение английского языка для медиаграмотности в Казахстане». Всего Вашингтон выделит от одного до трёх грантов в размере от $30 тыс. до $100 тыс.

Авторы документа опасаются, что злоумышленники могут манипулировать общественным мнением в Казахстане посредством фейковых новостей.

«Во время пандемии объём дезинформации в Казахстане возрос. Поскольку немногие получили образование в области медиаграмотности, складываются благоприятные условия для того, чтобы недобросовестные субъекты с помощью фейковых новостей манипулировали общественным мнением», — отмечается в документе.

При этом включение английского языка в курс развития медиаграмотности открывает множество возможностей для получения информации посредством медиа, следует из документа.

Таким образом, Вашингтон намерен «укрепить устойчивость Казахстана к дезинформации путём повышения медиаграмотности преподавателей английского языка, которые будут воспитывать следующее поколение ответственных лиц, принимающих решения в Казахстане».

Обучающиеся смогут в свободное время посещать занятия, проводимые два раза в неделю профессиональными преподавателями английского языка.

Ранее Госдепартамент США финансировал программу по «усилению» медиарынка Казахстана.

Программа была направлена на повышение профессионализма журналистов и сокращение отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей.