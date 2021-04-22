США намерены заняться «усилением» медиарынка Казахстана
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«Цель программы — укрепление средств массовой информации в Казахстане путём повышения профессионализма журналистов и сокращения отрицательного воздействия в Казахстане фейковых новостей», — следует из документа.
Как уточняется, способствовать «усилению» рынка СМИ центральноазиатской республики американская сторона намерена несколькими способами, например посредством финансирования проектов по применению «инновационных подходов» к распространению новостей.
Поддержка «финансовой устойчивости» казахстанских СМИ и развитие программ обмена специалистами также входят в сферу интересов США в рамках новой программы.
Как подчеркнули в Госдепе, приоритет отдадут инициативам тех соискателей финансирования, чьи проекты принесут «реальные, поддающиеся измерению результаты».
В свою очередь, авторам проектов, предполагающих лишь проведение круглых столов и дискуссий, напротив, не стоит рассчитывать на получение средств на их воплощение.
Общий бюджет программы — $120 тыс., размер одного гранта может варьироваться от $10 тыс. до $40 тыс., уточняется в документе. Курировать ход инициативы будет посольство Соединённых Штатов в Нур-Султане.
Подать заявку на получение средств могут граждане Казахстана, коммерческие, некоммерческие, неправительственные организации и исследовательские центры, учреждённые в стране.
Ранее сообщалось о планах Агентства США по глобальным медиа провести ряд образовательных программ, направленных на «поддержку свободы слова» и работы «независимых СМИ» в разных регионах мира, в том числе в Восточной Европе и Центральной Азии.