Глава МИД Британии: НАТО обсуждает поставки оружия Молдавии
«Я бы хотела, чтобы Молдавия была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками», — приводит ТАСС её слова в интервью газете Daily Telegraph.
Советник Трасс пояснил изданию, что оснащение ВС Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки военного оборудования и обучение молдавских военнослужащих обращению с ним.
Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Европарламента.