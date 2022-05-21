Глава МИД Британии: НАТО обсуждает поставки оружия Молдавии

Страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Я бы хотела, чтобы Молдавия была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками», — приводит ТАСС её слова в интервью газете Daily Telegraph.

Советник Трасс пояснил изданию, что оснащение ВС Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки военного оборудования и обучение молдавских военнослужащих обращению с ним.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Европарламента.