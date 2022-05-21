Глава МИД Британии: НАТО обсуждает поставки оружия Молдавии

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Страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Я бы хотела, чтобы Молдавия была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками», — приводит ТАСС её слова в интервью газете Daily Telegraph.

Советник Трасс пояснил изданию, что оснащение ВС Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки военного оборудования и обучение молдавских военнослужащих обращению с ним.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Европарламента. 

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