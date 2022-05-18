Президент Молдавии Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья

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Президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Европарламента. 
Президент Молдавии Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости.

По её словам, Молдавия является нейтральной страной. При этом она призвала Россию вывести своих военных с территории Приднестровья, заявив, что их присутствие «нарушает нейтралитет» республики. 

Санду также утверждает, что в Кишинёве пытаются найти мирное политическое решение приднестровского конфликта.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине.

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