Президент Молдавии Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Европарламента.

Об этом сообщило РИА Новости.

По её словам, Молдавия является нейтральной страной. При этом она призвала Россию вывести своих военных с территории Приднестровья, заявив, что их присутствие «нарушает нейтралитет» республики.

Санду также утверждает, что в Кишинёве пытаются найти мирное политическое решение приднестровского конфликта.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине.