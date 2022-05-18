Президент Молдавии Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
По её словам, Молдавия является нейтральной страной. При этом она призвала Россию вывести своих военных с территории Приднестровья, заявив, что их присутствие «нарушает нейтралитет» республики.
Санду также утверждает, что в Кишинёве пытаются найти мирное политическое решение приднестровского конфликта.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине.