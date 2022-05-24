Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене
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«Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков, речь идёт о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.
Казаков добавила, что по результатам обысков два человека были задержаны на 72 часа.
Официальный представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Керпек подтвердила ТАСС информацию о задержании Додона.
Ранее появилась информация, что Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела.