Санду: Молдавия рассматривает только безвозмездные поставки оружия в качестве помощи

Молдавия рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии, сообщила молдавский президент Майя Санду в эфире PRO TV Chisinau.

«Мы поговорим с Министерством обороны, чтобы понять базовые потребности, на которые нет средств в бюджете. Посмотрим, может, мы сможем получить такую помощь от ЕС или какой-то страны... Мы рассматриваем только безвозмездную помощь», — сказала Санду.

Она отметила, что нейтралитет «не является гарантией», что никто никогда не посягнет на целостность республики.

«К тому же наша армия очень плохо экипирована», — цитирует президента республики ТАСС.

Молдавия «не планирует ни на кого нападать», подчеркнула государственный лидер.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.