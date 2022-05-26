Игорь Додон заявил, что группой прокуроров по делу против него «управляет посольство США»
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Об этом сообщает ТАСС.
«Моим делом занимается группа из 53 прокуроров, следователей и других специалистов, которой управляет посольство США с согласия президента Майи Санду. Это политическое дело с целью нейтрализации оппозиции», — сказал Додон журналистам после заседания суда.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток.
Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.