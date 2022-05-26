Игорь Додон заявил, что группой прокуроров по делу против него «управляет посольство США»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, отправленный решением суда под домашний арест на 30 суток, заявил, что группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

Об этом сообщает ТАСС.

«Моим делом занимается группа из 53 прокуроров, следователей и других специалистов, которой управляет посольство США с согласия президента Майи Санду. Это политическое дело с целью нейтрализации оппозиции», — сказал Додон журналистам после заседания суда.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток.

Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.