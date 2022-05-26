Игорь Додон заявил, что группой прокуроров по делу против него «управляет посольство США»

Короткая ссылка
Бывший президент Молдавии Игорь Додон, отправленный решением суда под домашний арест на 30 суток, заявил, что группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.
Игорь Додон заявил, что группой прокуроров по делу против него «управляет посольство США»
  • AP
  • © Aurel Obreja

Об этом сообщает ТАСС.

«Моим делом занимается группа из 53 прокуроров, следователей и других специалистов, которой управляет посольство США с  согласия президента Майи Санду. Это политическое дело с целью нейтрализации оппозиции», — сказал Додон журналистам после заседания суда.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток.

Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить