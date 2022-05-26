Суд отправил экс-президента Молдавии Додона под домашний арест на 30 суток
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Ранее Додон был доставлен в здание кишинёвского суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой.
Сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией потребовали арестовать бывшего президента Молдавии на 30 дней по подозрению в коррупции и госизмене.
Сам Додон заявил, что у него есть необходимые объяснения, которые снимут с него все обвинения по открытому делу.