Прокуратура потребовала арестовать экс-лидера Молдавии Додона на 30 дней
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«Сегодня прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд запрос о применении ареста сроком на 30 дней в отношении экс-президента Игоря Додона и другого задержанного лица», — приводит ТАСС её слова.
Отмечается, что запросы будут рассмотрены районным судом Кишинёва 26 мая.
Ранее в прокуратуре сообщили, что Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене.
Сам экс-президент Молдавии заявил, что у него есть необходимые объяснения, которые снимут с политика все обвинения по открытому делу.