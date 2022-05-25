Прокуратура потребовала арестовать экс-лидера Молдавии Додона на 30 дней

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Сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией потребовали арестовать бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 дней. Об этом сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.
Прокуратура потребовала арестовать экс-лидера Молдавии Додона на 30 дней
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«Сегодня прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд запрос о применении ареста сроком на 30 дней в отношении экс-президента Игоря Додона и другого задержанного лица», — приводит ТАСС её слова.

Отмечается, что запросы будут рассмотрены районным судом Кишинёва 26 мая.

Ранее в прокуратуре сообщили, что Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене.

Сам экс-президент Молдавии заявил, что у него есть необходимые объяснения, которые снимут с политика все обвинения по открытому делу.

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