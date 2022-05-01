Глава USAID Пауэр: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России

В США объявили, что Вашингтон оказывает попытки всевозможного давления на союзников России, однако президент страны Владимир Путин это игнорирует. Такое заявление сделала руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай», — цитирует РИА Новости Пауэр.

Подчёркивается, что «Путину всё равно».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования США и союзников о присоединении к антироссийским санкциям недостойны уважающей себя страны.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга призвал Мексику сотрудничать в рамках введённых США и их партнёрами рестрикций против Москвы.

Первый замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо сообщил, что власти США хотят добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву.