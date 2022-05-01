Глава USAID Пауэр: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай», — цитирует РИА Новости Пауэр.
Подчёркивается, что «Путину всё равно».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования США и союзников о присоединении к антироссийским санкциям недостойны уважающей себя страны.
Представитель вашингтонской администрации высокого ранга призвал Мексику сотрудничать в рамках введённых США и их партнёрами рестрикций против Москвы.
Первый замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо сообщил, что власти США хотят добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву.