В Минфине США заявили о цели присоединить все страны к антироссийским санкциям

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Власти США хотят добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву, заявил первый замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо.
В Минфине США заявили о цели присоединить все страны к антироссийским санкциям
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«Со временем наша цель — это добиться, чтобы... все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию... Выгоды от ведения дел с широкой коалицией, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявила Урсула фон дер Ляйен, санкции Евросоюза должны привести к «национальному банкротству России».

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия выдержала санкционное давление.

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