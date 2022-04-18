В Минфине США заявили о цели присоединить все страны к антироссийским санкциям
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«Со временем наша цель — это добиться, чтобы... все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию... Выгоды от ведения дел с широкой коалицией, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», — цитирует его ТАСС.
Как ранее заявила Урсула фон дер Ляйен, санкции Евросоюза должны привести к «национальному банкротству России».
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия выдержала санкционное давление.