Лавров назвал недостойными требования США и союзников присоединиться к санкциям

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Требования США и союзников о присоединении к антироссийским санкциям недостойны уважающей себя страны, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал недостойными требования США и союзников присоединиться к санкциям
  • РИА Новости

«Факт того, что американцы и другие бегают по всему миру, угрожая людям, заставляя их присоединяться к санкциям, голосовать против России, недостойно уважающих себя стран», — сказал он.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга ранее призвал Мексику сотрудничать в рамках введённых США и их партнёрами рестрикций против Москвы.

Первый замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо сообщил, что власти США хотят добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву.

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