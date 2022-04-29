Лавров назвал недостойными требования США и союзников присоединиться к санкциям

Требования США и союзников о присоединении к антироссийским санкциям недостойны уважающей себя страны, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya глава МИД России Сергей Лавров.

«Факт того, что американцы и другие бегают по всему миру, угрожая людям, заставляя их присоединяться к санкциям, голосовать против России, недостойно уважающих себя стран», — сказал он.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга ранее призвал Мексику сотрудничать в рамках введённых США и их партнёрами рестрикций против Москвы.

Первый замглавы Минфина Соединённых Штатов Адевале Адейемо сообщил, что власти США хотят добиться присоединения всех стран к антироссийским санкциям для оказания влияния на Москву.