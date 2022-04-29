В США выразили надежду на присоединение Мексики к антироссийским санкциям

Власти США надеются на присоединение Мексики к западным антироссийским санкциям, заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

«Лопес Обрадор призывал к миру... выступив с призывом к международному сообществу сделать всё возможное, чтобы немедленно остановить конфликт... Надеемся, что они присоединятся к нам в том, чтобы наложить на Кремль издержки за то, что он делает», — цитирует американского политика ТАСС.

Он призвал Мексику сотрудничать в рамках введённых США и партнёрами рестрикций против Москвы.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее осудил санкции Запада против России и поставки оружия на Украину. Он также выразил разочарование неудовлетворительной работой ООН в урегулировании украинского кризиса.

Мексиканский лидер также заявил, что его страна не станет присоединяться к антироссийским санкциям.