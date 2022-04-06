Президент Мексики Обрадор осудил санкции против России и поставки оружия Киеву

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Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил санкции Запада против России и поставки оружия на Украину. Он также выразил разочарование неудовлетворительной работой ООН в урегулировании украинского кризиса.
Президент Мексики Обрадор осудил санкции против России и поставки оружия Киеву
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«Я считаю, что ООН плохо справилась со своей задачей, она должна искать диалог прежде всего и искать выход путём переговоров. Войну не нужно было начинать, её нужно было избежать. Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего!» — сказал президент Мексики на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «политика провалилась», но ещё есть время «сесть за стол переговоров».

Мексиканский лидер ранее заявил, что его страна не станет присоединяться к антироссийским санкциям.

Как сообщил российский посол в Мехико Виктор Коронелли, объём товарооборота между Россией и Мексикой в 2021 году достиг рекордных значений.

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