Президент Мексики заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России
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«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз развернёт тотальную экономическую войну против России.
ЕС уже запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.