Президент Мексики заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России

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Мексика не станет присоединяться к антироссийским санкциям, заявил мексиканский государственный лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Президент Мексики заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России
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  • © Agencia Press South

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз развернёт тотальную экономическую войну против России.

ЕС уже запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

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