В МИД России прокомментировали обещания Зеленского об использовании РСЗО HIMARS

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела российской территории.
В МИД России прокомментировали обещания Зеленского об использовании РСЗО HIMARS
  • Legion-Media
  • © Cpl. Stephen Wright/US Army Photo/Alamy Live News

«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

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