В МИД России прокомментировали обещания Зеленского об использовании РСЗО HIMARS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела российской территории.

«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.