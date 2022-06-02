В МИД России прокомментировали обещания Зеленского об использовании РСЗО HIMARS
- Legion-Media
- © Cpl. Stephen Wright/US Army Photo/Alamy Live News
«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире программы «Соловьёв LIVE».
Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.