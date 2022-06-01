В Минобороны России заявили о планах ВСУ обстреливать российскую территорию из РСЗО США

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Украинские военные планируют разместить американские ракетные системы большой дальности в городе Шостка Сумской области для обстрелов российской территории. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили о планах ВСУ обстреливать российскую территорию из РСЗО США
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооружённых формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — сообщил он на брифинге.

Уточняется, что целью обстрелов является провоцирование российской стороны на ответный огонь и последующее обвинение ВС России в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

Как сообщил замглавы Пентагона Колин Кол, американская администрация будет считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины оборонительным.

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