Британия направит Украине реактивные системы залпового огня

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RT
Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня M270, способные вести огонь на расстояние до 80 км. Об этом говорится в заявлении британского Минобороны.
Британия направит Украине реактивные системы залпового огня
  • AP

В сообщении не называется количество таких систем, которые Британия поставит Киеву.

«Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1», — говорится в сообщении.

В британском Минобороны добавили, что украинских военных обучат использованию систем залпового огня на территории Великобритании.

Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что российские средства ПВО на Украине «щёлкают как орехи» новые вооружения США.

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