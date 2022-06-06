Британия направит Украине реактивные системы залпового огня
- AP
В сообщении не называется количество таких систем, которые Британия поставит Киеву.
«Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1», — говорится в сообщении.
В британском Минобороны добавили, что украинских военных обучат использованию систем залпового огня на территории Великобритании.
Президент США Джо Байден ранее объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что российские средства ПВО на Украине «щёлкают как орехи» новые вооружения США.