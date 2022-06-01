«Подавить любые симпатии к России»: почему в Харькове продолжают создавать националистические батальоны

Союзные подразделения России и ДНР ликвидировали в Мариуполе боевое ядро националистического формирования «Азов». Однако подобные группировки продолжают действовать в других украинских городах. Так, в Харькове в последнее время из бойцов структуры «Азова» создали минимум два нацподразделения. По данным Минобороны РФ, местные националисты причастны к похищению горожан и пыткам военнопленных. Кто становится боевиками ультраправых группировок и почему эти структуры формировались именно в Харькове — в материале RT.

Боевики украинского националистического формирования «Кракен» похищают жителей Харьковской области, подозреваемых в связях с Россией или пророссийских взглядах. Об этом 30 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, подразделение «Кракен» было сформировано преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц. Боевики проводят карательные рейды по ночам: «врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении», заявил Мизинцев.

Российскому ведомству известно о десятках похищенных горожан, которые не вернулись домой после того, как их забрали боевики нацбата. Информации об их судьбе нет.

О подобных преступлениях формирования «Кракен» против мирных жителей Харьковской области RT рассказали несколько политэмигрантов из этого региона. Все они были вынуждены бежать из города, поскольку киевские власти преследовали их за пророссийские взгляды. При этом собеседники сохранили связь с родными и друзьями из города.

«Ещё в феврале в Харькове арестовали больше 500 жителей, которые симпатизировали России. Никто не знает, где они находятся сейчас. Что именно с ними произошло, мы узнаем, только когда город будет взят российскими войсками», — говорит харьковчанин Владимир Орёл.

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Он состоял в общественной организации «Оплот» и уехал с Украины в 2014-м после объявления его в розыск за антимайданные протесты. Следующие два года Орёл участвовал в ополчении республик Донбасса.

Свидетельства очевидцев

Боевое формирование «Кракен» — это харьковское подразделение националистического полка «Азов», который входит в состав Национальной гвардии Украины.

«Кракен» сейчас активно пытается создать себе положительную репутацию: в соцсетях боевики постоянно выкладывают видео, как они раздают гуманитарку местным жителям, чтобы показать, какие они белые и пушистые», — отмечает харьковчанин и политэмигрант Сергей Юдаев.

Мужчина провёл 3,5 года в украинском СИЗО за то, что в 2014-м участвовал в митингах против «евромайдана» на Украине. В 2017 году украинский суд приговорил его к восьми годам колонии за массовые беспорядки и хулиганство. Но поскольку срок, который он провёл под арестом, приравнивался к семи годам заключения, мужчину освободили. После этого Юдаев уехал из страны. Сейчас он вместе с группой единомышленников возит гуманитарную помощь мирным жителям и военным союзных войск в Харьковской области.

По словам Юдаева, боевики из подразделения «Кракен» виновны во многих преступлениях против мирных жителей Харьковской области.

«Мы были в лагере беженцев в посёлке Ковшаровка под Купянском, там находились около 550 человек, которые выехали из Харьковской области: из-под Чугуева, Изюма, других городов. Жители рассказывали, что ещё до спецоперации местные националисты, которые входили в «Азов» делали на этих территориях всё, что вздумается: воровали, убивали, насиловали», — рассказывает собеседник.

«Молодую девушку могли забрать к себе на базу: в «лучшем» случае она потом приходила домой избитая и изнасилованная, в худшем — пропадала. Проблема в том, что полиция особо не предпринимала никаких действий, если в преступлении подозревались боевики националистических формирований», — добавляет он.

В России боевиков «Кракена» обвиняют в пытках военнопленных. В конце марта в сети появились видеозаписи с жестокими издевательствами над российскими военнослужащими. На видео люди в форме украинской армии ходят между пленными, у которых завязаны глаза и связаны за спиной руки, требуют рассказать о местоположении войск, а затем стреляют им по ногам. Без должной медицинской помощи такое ранение почти наверняка приводит к медленной смерти от потери крови.

На других кадрах на голову военнопленному надевают полиэтиленовый пакет, авторы видео смеются и пинают жертву. Командиры украинских националистических формирований в своих соцсетях регулярно публиковали фотографии с раздетыми догола пленными солдатами, глаза у которых перевязаны скотчем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и заочно обвинил двух командиров «Кракена» в пытках не менее восьми российских военнослужащих в Харьковской области «путём причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия». Речь идёт о 28-летнем Сергее Величко (позывной Чили) и 26-летнем Константине Немичеве.

«Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)», — заявили в ведомстве. МВД России объявило обвиняемых в розыск.

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По данным из открытых источников, Величко ещё в 2014 году возглавил группировку националистов, которые противостояли харьковской «русской весне». После этого он вступил в «Азов» и участвовал в войне в Донбассе, которую тогда на Украине называли «антитеррористической операцией».

В августе 2021-го его задержала Служба безопасности Украины по обвинению в мошенничестве и рэкете. Как заявляли в украинской Генпрокуратуре, Величко руководил вооружённым формированием, которое занималось вымогательством денег у медработников, а также бизнесменов из сферы похоронных услуг.

От суда Величко спасла амнистия украинского президента: его, как и других осуждённых или обвиняемых с боевым опытом, освободили из изоляторов и колоний, чтобы они встали в ряды украинских вооружённых формирований.

Буквально через неделю после этого харьковское отделение «Азова» переформировали в два батальона при ВСУ: 225-й и 226-й. Как считает Сергей Юдаев, это было сделано, чтобы боевики могли пользоваться всеми правами военнослужащих в случае плена.

«Сами азовцы и обратились в ВСУ, чтобы «обелиться». Раньше это была просто кучка националистов-бандитов, а теперь они числятся военнослужащими. Они надеятся, что это спасёт в случае пленения. Один из батальонов возглавил Немичев, второй — Величко. «Кракен» сформировали из бойцов этих двух батальонов уже после того, как в селе Малая Рогань пытали наших ребят», — говорит собеседник RT.

Расстрел мирных жителей

Ещё один участник «Кракена», который встал в строй, выйдя из СИЗО — Олег Ширяев, националист, которого власти обвиняли в рейдерстве, рассказал RT бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

Во время войны в Донбассе Ширяев командовал ротой специального назначения МВД Украины. В 2015 году за боевые заслуги в войне в Донбассе он получил наградной пистолет лично от министра внутренних дел Арсена Авакова. После возвращения в Харьков Ширяев возглавил ультраправое движение «Схидный корпус» («Восточный корпус»).

За последние семь лет харьковские активисты и СМИ обвиняли эту структуру в похищении людей (в том числе политического активиста и антифашиста Антона Бестаева), разгоне акций оппозиции, нападениях на сотрудников правоохранительных органов и рейдерстве.

Как отмечает Царёв, «Схидный корпус» действовал по заданию харьковского криминального авторитета Вадима Казарцева по прозвищу Князь. В 2018 году Ширяеву предъявили обвинение в рейдерском захвате элеватора в селе Занки Харьковской области. Летом 2021-го суд отправил его в СИЗО. Однако затем националиста амнистировали, чтобы он встал ряды «Кракена».

По словам Царёва, харьковские националисты проявили себя в первые же дни после начала спецоперации: в начале весны они мешали мирным жителям области эвакуироваться в Россию. В результате большинство харьковчан бежали в сторону западной Украины и Польши, хотя от города до российской границы около 50 км.

«Ещё месяца два назад люди из Харькова проскакивали, а сейчас уже никто и не едет в Россию. Насколько я знаю, в начале весны из города к российской границе смогли проехать около 200 машин. Люди самоорганизовывались: выезжали колоннами по 10—15 машин. Но по дороге их могли ограбить или убить боевики нацформирований. Понятно, что в эвакуацию люди ехали с деньгами и личными вещами», — говорит Царёв.

Боевик «Кракена» Олег Ширяев (второй справа) с другими националистами из формирования

© Соцсети

Сам он лично знает минимум одну семью, которую расстреляли украинские националисты при попытке выбраться в Россию.

«Они на двух машинах пробивались на пятый день спецоперации в районе Казачьей Лопани (пгт в нескольких километрах от границы с Россией. — RT). Прорваться смогла вторая машина, а автомобиль, который ехал первым, расстреляли украинские военные. Там сидели родители и двое их детей.Когда они прорывались, по телефону вели связь с моим другом, который должен был встретить их на границе. Когда по ним начали стрелять, мальчик кричал об этом в телефон, успел сказать, что его папу и сестру убили. Мальчика с мамой загрузили в пикап и отвезли в Дергачи, этот город под ВСУ», — рассказывает Царёв.

По его словам, выжившая женщина с сыном вернулись в Харьков, а затем выехали в Европу. Их родственники, которые остались в городе, только недавно смогли забрать тело погибшего отца семейства и его маленькой дочери.

В начале мая стало известно об аналогичном преступлении. Как рассказал очевидец, украинские боевики расстреляли беженцев, которые в колонне из 34 машин пытались выехать из Волчанска в сторону Харькова. По словам помогавшего вывозить людей мужчины, он не знал, что посёлок Старый Салтов контролируют украинские нацбаты. Огонь по колонне открыли со стороны украинского блокпоста. Большинство машин успели развернуться и уехать обратно, но несколько человек погибли на месте.

«Первые четыре автомобиля остались там навсегда. Они все сгорели, все расстрелянные. Мы выползали ползком под обстрелами, по нам вёлся целенаправленный огонь. На моих глазах погибла бабушка, у неё было прямое попадание в голову, и она была ещё жива, я пытался её спасти. Погибла подруга, которая со мной приехала на своём автомобиле из Харькова, чтобы вывозить людей. Погибла девочка 13 лет, а её мама сейчас в тяжёлом состоянии в больнице лежит», — приводит слова очевидца РИА Новости.

Самый русский город

«Кракен» — не единственное националистическое формирование, которое действует в Харьковской области. С 2017 года там располагается нацбатальон «Фрайкор» — так в Германии и Австрии называли полувоенные добровольческие формирования. Фрайкоры формировали в том числе и в нацистской Германии по приказу Адольфа Гитлера.

Харьковский «Фрайкор» известен в основном не боевыми успехами, а «победами» над памятниками и мирными жителями. В 2018 и 2019 годах они сбросили два бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, разбили памятный знак «Камень дружбы украинского и русского народов» в селе Русская Лозовая. Националисты формирования организовывали шествия в честь основания Украинской повстанческой армии* и «антимарши» в День Победы, а также нападения на политиков и общественных деятелей, которые выступали против позиции официальных властей.

Так, в 2020-м они напали на участников акции против закрытия местного роддома. В прошлом году радикалы из «Фрайкора» устроили травлю преподавательницы Харьковской государственной академии культуры Натальи Семейкиной, которая высказалась в сети против действий украинских властей в Донбассе. В комментариях к одному из постов женщина заявила, что РФ защищает русскоязычное население в регионе.

Участники «Фрайкора» потребовали уволить женщину и провели акцию у академии, сфотографировавшись с баннером «Вата в голове? Нет места на кафедре».

Акция против харьковской преподавательницы, которую устроил «Фрайкор»

© Соцсети

В конце мая 2022-го в Харькове создали ещё одно националистическое подразделение «Азова» — «ССО «Азов» Харьков». Командиром назначили Анатолия Сидоренко, одного из бывшых лидеров «Схидного корпуса» и участника войны в Донбассе.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер отметила, что украинские власти специально создавали базы для националистических формирований именно в Харькове.

«Харьков и Мариуполь — самые русские города на территории, контролируемой киевским режимом. Именно там необходимо было создать и держать отряды, чтобы подавить любые симпатии к России», — рассказала эксперт.

Собеседница RT добавила, что с 2015 года плотное кураторство над националистическими формированиями осуществлял министр МВД Арсен Аваков. Однако поскольку бывший мэр Харькова Геннадий Кернес конфликтовал с Аваковым, «Азов» не получил в городе такой безграничной власти, как в Мариуполе.

«Тем не менее в рамках этого формирования в Харькове были созданы отряды «Кракен» и «Фрайкор», и именно покровительство министра МВД позволило вовлечь в их ряды отмороженных уголовников, которые получили разрешение на рейдерские захваты и бандитские разборки», — считает Шеслер.

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В свою очередь, Владимир Орёл отмечает, что командирами украинских националистических формирований нередко становятся боевики в возрасте до 30 лет. Это поколение молодых людей, которым восемь лет внушали, что главный враг Украины — это Россия.

«В 2014 году «Оплот» проводил масштабное исследование настроений в украинских городах. Так вот самым пророссийским городом тогда была Одесса (54—56% жителей считали себя русскими или частью русского мира), вторым по этому показателю был Харьков. Донецк и Луганск занимали третье и четвёртое место», — говорит мужчина.

По его словам, за последние восемь лет настроения в регионе сильно изменились. Тем более, что Харьков — город молодёжный, здесь много институтов, университетов и училищ. Город считается студенческой столицей Украины.

«Те, кому в 2014 году было десять лет, сейчас совершеннолетние. Ультраправые мальчишки, которые во время Евромайдана били «вату», — сейчас молодые люди 26—28 лет. Это категория молодых людей, которая особенно подвержена воздействию пропаганды. А антироссийские настроения внедрялись повсеместно в школах, училищах, лицеях, институтах. Когда в Харькове формировались батальоны теробороны, предпочтение отдавалось молодым людям, которые выросли непосредственно при Украине. Причём националистические убеждения не были обязательным критерием. Главное, чтобы у новобранцев не было чёткого идеологического ориентира. Нужные идеи и ориентиры прививаются в ходе тренировок и подготовки в учебных подразделениях. Такие методы подготовки идеологически верных боевиков используются по всему миру», — подытожил политэмигрант.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014).