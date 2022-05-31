«По ночам врываются в дома местных жителей»: в Минобороны РФ заявили о карательных рейдах националистов под Харьковом

Украинские националисты проводят карательные рейды в Харьковской области, врываясь в дома жителей, которых СБУ подозревает в пророссийских настроениях, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, боевики подразделения «Кракен» избивают гражданских и увозят их в неизвестном направлении, судьба десятков задержанных остаётся неизвестной. Наряду с этим российские военные продолжают фиксировать случаи использования украинскими формированиями в военных целях объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, дома культуры и жилые здания.

В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты проводят в Харьковской области рейды против местных жителей, которых подозревают в пророссийских взглядах.

«Боевики националистического подразделения «Кракен», сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как уточнили в ведомстве, в ходе таких рейдов гражданских подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. По данным Минобороны, множество задержанных таким образом жителей Харьковской области не вернулись домой, информации об их судьбе нет.

Вместе с тем в ведомстве продолжают фиксировать факты бесчеловечного отношения Киева к мирному населению, а также многочисленные случаи использования военнослужащими ВСУ и националистами объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

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В частности, на территории одной из школ в Харькове, а также в одном из городских домов культуры силы ВСУ и территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а также разместили артиллерию и ракетные системы залпового огня. Отмечается, что местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях.

«Подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — подчеркнули в Минобороны.

Наряду с этим боевики «Правого сектора»* оборудовали огневые позиции и снайперские точки в жилых домах в посёлке Боровское на территории ЛНР, подконтрольной киевскому режиму. Как отметили в оборонном ведомстве, попытки мирных жителей эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются.

Аналогичные случаи также фиксируются в районах ДНР, занятых украинскими войсками. В Краматорске неонацисты и иностранные наёмники разместили на территории школы-интерната тяжёлое вооружение. В здании учреждения оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов. В Авдеевке на первых этажах жилых домов, в одной из школ и корпусах противотуберкулёзного диспансера был размещён личный состав ВСУ. Причём в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане.

В Минобороны подчеркнули, что коллективный Запад не заинтересован в проведении беспристрастного расследования катастрофической гуманитарной ситуации на Украине и предпочитает перекладывать вину на Россию.

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Между тем в Народной милиции ДНР заявили об уничтожении силами республик более 30 украинских националистов за 30 мая.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 33 украинских националиста, четыре танка, две БМП. Захвачено два бронетранспортёра», — говорится в вечерней информационной сводке Народной милиции.

Вместе с тем представители ДНР сообщили, что противник за сутки выпустил по территории республики более 150 снарядов из РСЗО различных типов, а также применял крупнокалиберную артиллерию В результате обстрелов погибли пятеро мирных жителей, ещё 17 получили ранения.

Восстановление связи в Херсонской области

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области попросила Россию помочь восстановить на территории региона мобильную связь, отключённую в результате обстрелов украинской стороны.

«Из-за террористических обстрелов ВСУ произошла масштабная авария на магистральной сети. В результате основные узлы связи были разрушены, произошло глобальное отключение мобильных операторов. Без связи остались более полумиллиона человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВГА.

В этой связи власти Херсонской области обратились к Москве с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления связи в регионе. «Это жизненно важно для региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами», — отмечается в заявлении.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).