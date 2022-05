«Высокоточными ракетами»: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении крупного арсенала ВСУ в Кривом Роге

ВКС России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал Вооружённых сил Украины в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Всего за минувшие сутки в результате ударов авиации были ликвидированы более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ. Российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 ВВС Украины и четыре беспилотника, а также перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».

Подразделения Воздушно-космических сил РФ поразили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о ходе специальной военной операции.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — сказал он, уточнив, что высокоточным оружием за сутки также были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артбатареи на огневых позициях, пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», радиолокационная станция и ещё пять складов боеприпасов.

Всего в результате ударов российской авиации были уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

Российские средства ПВО сбили самолёт Су-25 ВВС Украины в районе населённого пункта Новогригоровка Днепропетровской области, уничтожили четыре беспилотника и перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч» в районе н.п. Малая Камышеваха Харьковской области.

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 52 позиции артиллерийских и миномётных подразделений украинских националистов.

Минобороны также опубликовало видеозапись боевого применения ударных вертолётов Ка-52, которые уничтожили два танка и опорный пункт ВСУ. Отмечается, что авиаудары наносились с дистанции более 5 км.

Кроме того, Минобороны показало кадры боевой работы расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка».

«Артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разведка целей и наведение орудий производится круглосуточно с помощью беспилотников «Орлан-10».

В свою очередь, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, участвовавшим в освобождении Красного Лимана. О том, что город больше не контролируют украинские националисты, в МО сообщили накануне. Участникам спецоперации вручили орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «За боевые отличия».

«Уничтожены 42 украинских националиста»

Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 42 украинских националистов за сутки. Также были уничтожены два бронетранспортёра, две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средства.

Вместе с тем в ДНР сообщили о продолжающихся обстрелах территории республики с украинской стороны. Так, 28 мая по Донецку, Еленовке и Озеряновке был открыт огонь снарядами калибра 122 мм, а по Ясиноватой было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Утром 29 мая ВСУ продолжили обстрелы. В Макеевке погибли два мирных жителя и пять человек получили ранения, а в Донецке погибла женщина.

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Кампания по демонизации»

Тем временем российское посольство в Вашингтоне сообщило, что распространяемые американскими медиа обвинения Москвы в разжигании геноцида на Украине — это часть кампании по демонизации Вооружённых сил РФ. Диппредставительство прокомментировало появившийся в западных СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, где в адрес России выдвинули соответствующие обвинения.

«Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских вооружённых сил», — заявили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что «на местах» дела обстоят с точностью до наоборот, рекомендовали американской общественности уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям украинских радикалов.