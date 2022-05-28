Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана от украинских националистов
- РИА Новости
С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооружённых сил полностью освобождён от украинских националистов город Красный Лиман», — сказал он.
27 мая сообщалось, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России «освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман».