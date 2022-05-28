Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана от украинских националистов

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Населённый пункт Красный Лиман в Донецкой Народной Республике полностью освобождён от украинских националистов, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны России заявило об освобождении Красного Лимана от украинских националистов
  • РИА Новости

С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооружённых сил полностью освобождён от украинских националистов город Красный Лиман», — сказал он.

27 мая сообщалось, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России «освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман».

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