В ДНР заявили о гибели двух человек в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.
Также сообщается, что пять человек получили ранения.
Ранее украинская армия подвергла обстрелу из крупнокалиберного вооружения посёлок городского типа Гольмовский в районе Горловки.