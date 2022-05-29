В ДНР заявили о гибели двух человек в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

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Два мирных жителя погибли в Макеевке в результате обстрела со стороны украинской армии, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР заявили о гибели двух человек в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения.

Также сообщается, что пять человек получили ранения.

Ранее украинская армия подвергла обстрелу из крупнокалиберного вооружения посёлок городского типа Гольмовский в районе Горловки.

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