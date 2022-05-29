В ДНР заявили о гибели двух человек в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли в Макеевке в результате обстрела со стороны украинской армии, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Отмечается, что погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Также сообщается, что пять человек получили ранения. Ранее украинская армия подвергла обстрелу из крупнокалиберного вооружения посёлок городского типа Гольмовский в районе Горловки.