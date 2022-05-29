ВСУ обстреляли окрестности Горловки из крупнокалиберного оружия

Украинская армия подвергла обстрелу из крупнокалиберного вооружения посёлок городского типа Гольмовский в районе Горловки.

«Н. п. Кодема — н. п. Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — следует из заявления представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что при обстрелах со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя ранее освобождённой территории республики.

Народная милиция ДНР также заявила о гибели пяти военнослужащих ДНР за сутки, ещё 23 солдата получили ранения.