В ДНР сообщили о ранении двух человек при обстреле ВСУ освобождённых территорий

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При обстреле ранее освобождённой территории Донецкой Народной Республики со стороны украинской армии ранения получили два мирных жителя.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), во Владимировке пострадала девушка 2004 года рождения, в Мариуполе — мужчина 1977 года рождения.

«Таким образом, общее количество зафиксированных пострадавших на освобождённой территории ДНР составляет 1398 человек, в том числе 75 детей», — говорится в сообщении.

Народная милиция республики ранее сообщила о гибели пяти военнослужащих ДНР за сутки.

Также известно, что 23 солдата получили ранения.

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