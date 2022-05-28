В результате совместных с ДНР действий: в МО РФ заявили об освобождении города Красный Лиман от украинских националистов

Российские вооружённые силы освободили от украинских националистов город Красный Лиман в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В оборонном ведомстве добавили, что российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, 18 украинских беспилотников и один вертолёт Ми-8 в Запорожской области. Также авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункты управления бригад Украины.

Российские вооружённые силы освободили от украинских националистов город Красный Лиман в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и Российских вооружённых сил полностью освобождён от украинских националистов город Красный Лиман», — сказал он.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, 18 украинских беспилотников и вертолёт Ми-8 в Запорожской области.

Кроме того, ВС России перехватили в районе Сватово украинскую ракету «Точка-У» и сбили семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в Харьковской и Херсонской областях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — добавил Конашенков.

В свою очередь авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункты управления бригад Украины.

Минобороны РФ также опубликовало видеозапись ведения боя подразделением ВДВ с украинскими войсками в ходе специальной военной операции.

«В ходе наступательных боевых действий российские десантники при поддержке огня артиллерии подавили сопротивление опорного пункта ВСУ находящегося на выгодной высоте и вынудили украинских боевиков оставить позиции», — сообщили в ведомстве.

Когда подразделение ВСУ попыталось начать контратаку, российские войска открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатомётов и стрелкового вооружения.

«В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортёра и около 20 военнослужащих ВСУ», — добавили в Минобороны.

«Представляет опасность»

Власти Херсонской области в целях безопасности закрыли границу с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он пояснил, что пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей представляет серьёзную опасность из-за систематических обстрелов украинских боевиков.

«После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить на Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов добавил, что выехать из Херсонской области сейчас можно в Крым, а также в освобождённую часть Запорожской области.

Погибли два местных жителя, 22 получили ранения

В результате удара ВСУ ракетой «Точка-У» по городу Сватово в ЛНР погибли два местных жителя, ещё 22 получили ранения, из них пятеро — дети, в том числе двухмесячный ребёнок, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Также были повреждены три легковых автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноциде.

РИА Новости

Между тем в Народной милиции ЛНР заявили о гибели 19 украинских военных, уничтожении шести бронетранспортёров и трёх единиц автомобильной техники. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.

«Противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населённых пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющихся военными объектами», — заявили в ведомстве.

В Народной милиции уточнили, что за сутки вооружённые формирования Украины выпустили 32 мины из миномётов калибра 120-мм по населённому пункту Кременная. В свою очередь в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных.

Кроме того, президент России Владимир Путин рассказал о пресечении провокаций и попыток проведения диверсий в граничащих с Украиной районах.

«Речь прежде всего идёт об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также (отмечу. — RT) последовательную работу службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам — всем, кто ищет на территории России спасение и защиту», — заявил президент в письме — поздравлении пограничникам с профессиональным праздником.