В ФСБ заявили о росте риска провокаций со стороны спецслужб Украины

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Риски провокаций со стороны спецслужб Украины на границе с Россией возросли, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Основными из них являются возросшие риски провокаций спецслужб Украины в отношении российских пограничников, попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп с целью совершения подрывных акций на приграничной территории», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете».

По его словам, угрозы сопровождались прекращением пограничного сотрудничества по инициативе Киева.

Он добавил, что сохраняется риск диверсии на Крымском транспортном коридоре.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.

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