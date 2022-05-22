Совбез Белоруссии: украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию

Короткая ссылка
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.
Совбез Белоруссии: украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию
  • Gettyimages.ru

«Идёт инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент группировка Вооружённых сил Украины «на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на Черниговском — 4,5 тыс. человек, на Киевском — более 5,5 тыс.».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии расследуют дело о финансировании участия белорусов в военных действиях на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить