Совбез Белоруссии: украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию
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«Идёт инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент группировка Вооружённых сил Украины «на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на Черниговском — 4,5 тыс. человек, на Киевском — более 5,5 тыс.».
Ранее сообщалось, что в Белоруссии расследуют дело о финансировании участия белорусов в военных действиях на Украине.