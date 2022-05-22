Совбез Белоруссии: украинские диверсанты заходят на белорусскую территорию

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.

«Идёт инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент группировка Вооружённых сил Украины «на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на Черниговском — 4,5 тыс. человек, на Киевском — более 5,5 тыс.».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии расследуют дело о финансировании участия белорусов в военных действиях на Украине.