Белорусский СК расследует дело о финансировании участия белорусов в конфликте на Украине

В Белоруссии расследуют дело о финансировании участия белорусов в военных действиях на Украине.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

«По данным следствия, в феврале текущего года Андрей Стрижак — один из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которое ранее спонсировало протестную и экстремистскую деятельность, — переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооружённого конфликта и военных действий на территории сопредельного государства. Денежные потоки направлялись на Украину при помощи так называемого фонда солидарности и его структурных подразделений», — говорится в сообщении.

По данным белорусского СК, через социальные сети Стрижак, а также другие лица занимались вербовкой, обучением и финансированием белорусов, которые в дальнейшем направлялись для участия в боевых действиях на территории Украины в составе вооружённых формирований и националистических батальонов указанного государства.

Отмечается, что Стрижак находится в международном розыске за совершённые ранее преступления. По данным СК Белоруссии, он скрывается за рубежом.