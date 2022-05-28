Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что вокруг России «наплодилась» целая сеть американских биолабораторий.

«Аналогичная ситуация обстоит и на границах с Китаем. Теперь нашему министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте», — сказал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с RT рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине.

Также Захарова высказалась о добытых на Украине данных по биолабораториям США.