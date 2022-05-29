Минобороны: ПВО России сбили один Су-25 и четыре БПЛА Украины
- AP
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.
По его словам, в районе населённых пунктов Малые Проходы, Питомник, Миролюбовка и Нижняя Крынка уничтожены четыре украинских БПЛА.
Он добавил, что также был перехвачен снаряд из системы залпового огня «Смерч».
Ранее российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области.