Минобороны: ПВО России сбили один Су-25 и четыре БПЛА Украины

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новогригоровка, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ПВО России сбили один Су-25 и четыре БПЛА Украины
  • AP

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, в районе населённых пунктов Малые Проходы, Питомник, Миролюбовка и Нижняя Крынка уничтожены четыре украинских БПЛА.

Он добавил, что также был перехвачен снаряд из системы залпового огня «Смерч».

Ранее российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области.

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