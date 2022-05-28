Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области
- РИА Новости
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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Орехово Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8», — заявил Конашенков.
Также было сбито 18 украинских беспилотников.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в Одесской области МиГ-29 ВС Украины.
Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.