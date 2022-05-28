Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе Орехова в Запорожской области.
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Орехово Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8», — заявил Конашенков.

Также было сбито 18 украинских беспилотников.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в Одесской области МиГ-29 ВС Украины.

Минобороны России опубликовало кадры ведения боя подразделением ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.

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