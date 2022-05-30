СК займётся расследованием обстрела Стаханова в ЛНР украинскими военными
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Об этом ведомство сообщило в Telegram.
«Кроме того, представители СМИ сообщили, что 29 мая 2022 года город Северодонецк ЛНР подвергся танковому обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, в результате чего один человек пострадал, имеются разрушения», — рассказали в СК.
Также следователи дадут правовую оценку фактам жестокого обращения с 54-летним жителем пригорода Северодонецка.
По словам мужчины, в декабре 2014 года ВСУ незаконно удерживали его на территории аэропорта, «где он подвергался жестокому обращению и истязаниям».
«По его словам, эта тайная тюрьма была создана для пыток лиц, несогласных с действиями киевского режима», — говорится в заявлении Следственного комитета.
Ранее об обстреле Стаханова сообщила Генеральная прокуратура ЛНР.