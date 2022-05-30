При обстреле Стаханова в ЛНР погибли две беременные женщины, 24 человека получили ранения

Две беременные женщины погибли, ещё 24 человека получили ранения в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск, сообщила Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики. Среди пострадавших — восемь детей, отметило ведомство.

«Примерно в 16:10 вооружённые формирования Украины в очередной раз с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» совершили обстрел Стаханова ЛНР», — сообщило ведомство.

Следователи прокуратуры выехали на место обстрела.

«По уточнённой информации, в результате обстрела погибли две беременные женщины. Получили ранения 24 человека, из них восемь детей», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, обстрел Донецка украинскими военными был произведён из американских гаубиц M777 калибра 155 мм.