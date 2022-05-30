Минобороны России: в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях.
Минобороны России: в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды
  • РИА Новости

«В Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен»... проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях», — рассказал он.

Мизинцев подчеркнул, что нацбатальон состоит в основном из радикалов, а также насильников и убийц, которых украинские власти выпустили на свободу. 

По его словам, жертвы националистов подвергаются насилию, их похищают, при этом десятки задержанных «домой до настоящего времени не вернулись». 

«Об их судьбах ничего не известно», — подчеркнул Мизинцев.

Ранее в пресс-службе Министерства юстиции ДНР заявили RT, что решение о судьбе захваченных в плен на «Азовстали» в Мариуполе военных и националистов будет принимать суд. Некоторым из находящихся сейчас под стражей грозит казнь за их преступления.

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