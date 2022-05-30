Военнопленным с «Азовстали» может грозить от пожизненного заключения до смертной казни

Решение в отношении военных, захваченных в плен на «Азовстали» в Мариуполе, будет принимать суд. Об этом RT рассказали в пресс-службе Министерства юстиции ДНР. В ведомстве отметили, что некоторым из находящихся сейчас под стражей будет присуждена высшая мера наказания.

«Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР, это смертная казнь», — заявили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, в соответствии с Уголовным кодексом ДНР, смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека.

«Насколько мы знаем, на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на недавно освобождённых территориях, случаи убийства мирных жителей с особой жестокостью исчисляются сотнями, а то и тысячами. Все виновные в этом лица будут установлены, и в судебном порядке им будет вынесена высшая мера наказания», — пояснили в пресс-службе.

Как писал RT ранее, Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование в отношении группы наёмников из Британии и Марокко. К обвиняемым также может быть применена высшая мера наказания в республике, то есть смертная казнь.