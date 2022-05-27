Генпрокуратура ДНР завершила расследование в отношении наёмников из Британии и Марокко

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Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование в отношении группы наёмников из Британии и Марокко. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. К обвиняемым может быть применена высшая мера наказания, то есть смертная казнь, сообщил РИА Новости начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генпрокуратуры республики Виктор Гаврилов.
Генпрокуратура ДНР завершила расследование в отношении наёмников из Британии и Марокко
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Как уточняет агентство, речь идёт о британцах Шоне Пиннере и Эндрю Хилле, а также о подданном Королевства Марокко Саадуне Брагиме.

«Генеральной прокуратурой Донецкой Народной Республики завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наёмников из Великобритании и Марокко, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»), ст. 440 УК ДНР («Наёмничество»), — сказал Гаврилов.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников: двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.

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