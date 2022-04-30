Генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении иностранных наёмников

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Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников.
Генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении иностранных наёмников
  • РИА Новости

«Генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело в отношении группы иностранных наёмников», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что дело заведено на двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.

Как сообщает прокуратура, наёмники принимали участие в боевых действиях против ДНР.

Обвиняемые находятся под стражей и дают показания.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников сообщил о гибели на Украине 22-летнего американца Уилли Джозефа Кэнсела из частной военной компании.

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