Лавров: ВСУ и националисты используют мирных граждан в качестве живого щита

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что военнослужащие украинской армии и боевики нацбатальонов используют мирных граждан в качестве живого щита.
Лавров: ВСУ и националисты используют мирных граждан в качестве живого щита
  • РИА Новости

«Операция занимает такое время прежде всего потому, что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы. Именно поэтому действуем иначе по сравнению с украинской армией и неонацистскими батальонами, которые используют гражданских людей в качестве живого щита», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что украинская сторона оборудует огневые позиции в жилых домах и на территории социальных объектов, прячась за спины обычных людей.

«Если вы там были, то видели (или слышали), что эти «батальоны» размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах, около школ, больниц, детских садов. Они регулярно обстреливают Донецк. От этого страдает мирное население», — указал министр.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные и иностранные наёмники расположились в детском саду и школе в населённом пункте Бахмут ДНР.

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