«За гранью»: пленный полковник ВСУ — о пытках российских военнослужащих и экипировке боевиков «Азова»

Боевики нацистского формирования «Азов» в Мариуполе были подготовлены и хорошо экипированы, зачастую даже лучше, чем украинские военнослужащие. Об этом в интервью RT заявил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк, попавший в плен после попытки прорыва в сторону украинских войск. Он также прокомментировал видео с пытками пленных российских военнослужащих, заявив, что подобные действия находятся «за рамками и за гранью».

Находящийся в плену украинский военачальник, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, Герой Украины полковник Владимир Баранюк в интервью RT рассказал о подготовке боевиков «Азова», отношении к пыткам российских пленных военнослужащих и запрете оппозиционных партий на Украине.

Киевский военнослужащий подтвердил, что ему показывали репортаж о пытках оказавшихся в плену российских военных, и высказался резко против подобного обращения с пленными.

«Я, как кадровый военный и как нормальный человек… У меня это за рамками и за гранью», — признался Баранюк, добавив, что ответственные за подобные преступления должны понести наказание.

Отвечая на вопрос о возможностях «Азова», полковник подтвердил, что боевики были достаточно подготовлены, а также хорошо экипированы — зачастую даже лучше, чем украинские военнослужащие.

Напомним, 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля 2022 года была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», была полностью освобождена.

По данным российского оборонного ведомства, 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

Жители Мариуполя и других украинских городов неоднократно рассказывали о зверствах азовцев — по словам очевидцев, они сжигали дома, расстреливали мирных граждан, а также прикрывались ими как живым щитом.

О запрете оппозиционных партий на Украине

Баранюк также выступил с осуждением запрета на территории Украины деятельности политических партий с позицией, отличной от проукраинской. Он заявил, что стране необходима «конструктивная сила», которая работает как предохранитель.

«Должна быть система сдержек и противовесов. Система должна быть сбалансированной. Я не то что сторонник, что они проукраинские, не проукраинские. Они должны быть. В парламенте должна быть оппозиция. Это как баланс», — высказался он.

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Баранюк напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика, из-за запрета и отсутствия конкуренции действующая власть становится абсолютной.

Примечательно, что после того как Баранюк попал в плен, украинские власти и СМИ, ранее называвшие полковника примером для украинских военнослужащих, начали обвинять его в предательстве. В «Азове» Баранюка также обвинили в попытке бегства из Мариуполя.

При этом сам полковник ранее в интервью признавался, что азовцы в одном из боёв предали военнослужащих, оголив фланги.

Первое интервью RT с участием Баранюка было опубликовано 8 мая. Полковник рассказал, что с начала марта участвовал в боях в Мариуполе, но к середине апреля военнослужащие 36-й бригады столкнулись с нехваткой боеприпасов. Впоследствии Баранюк и небольшая группа его подчинённых предприняли попытку прорыва в сторону других частей ВСУ, но попали в плен.

Тогда в беседе с RT военнослужащий признался, что подготовкой украинских военных занимались иностранные инструкторы, а также рассказал о непосредственном участии в боевых действиях зарубежных наёмников.

Кроме того, он сообщил, что киевский режим обманывал украинских военных, обещая им деблокаду.